Мещовск, Калужская область, 29 марта, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В Калужской области две молодые семьи из Мещовского района первыми получили займы льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Калужский филиал АО «Россельхозбанк» выплатил сельским семьям более 3 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Две молодые семьи из Мещовского района первыми получили займы льготной сельской ипотеки.

С начала 2020 года в филиал Россельхозбанка поступило порядка 67 обращений граждан на сумму более 147 млн рублей. Годовая процентная ставка установлена Министерством сельского хозяйства России в размере до 3%. При личном страховании ставка в сельском банке не превышает 2,7%. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство. Данная программа действует на всей территории России, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Заявку на получение льготной сельской ипотеки может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

«Считаю, что льготное кредитование будет способствовать успешному решению вопроса обеспеченности аграрных предприятий квалифицированными кадрами. Не сомневаюсь, что этот банковский продукт будет востребован», — заявил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.