Калуга, 29 марта, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В 2020 году подразделения калужской противопожарной службы выезжали на тушение палов сухой травы более 160 раз, общая площадь горения составила 421,866 га. Всего с начала года на территории региона возникло 11 очагов природных пожаров, на площади 14,05 га и было зарегистрировано 111 термоточек. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по Калужской области

40.mchs.gov.ru Пал сухой тратты вызвал пожар в лесу

По данным ведомства, причинами возгораний, как правило, являются нарушения правил пожарной безопасности и намеренный поджог. Ежегодно весной специалисты МЧС предупреждают жителей об опасности, но не всегда бывают услышаны. Наиболее пожароопасная обстановка в 2020 году сложилась в Барятинском, Сухиничском и Ульяновском районах. Сжигать сухую прошлогоднюю траву запрещено законодательством Российской Федерации, а виновные несут административную ответственность, а в случае наступления серьезных последствий — и уголовную (согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ) — на граждан — в размере от двух до шести тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 150 тысяч до 600 тысяч рублей.

Напомним, в 2019 году на территории Калужской области было зарегистрировано более 1700 выездов на тушение палов травы, общей площадью порядка 3000 га.