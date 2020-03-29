В Калужской области в 2020 году зафиксировали 11 очагов природных пожаров
Калуга, 29 марта, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В 2020 году подразделения калужской противопожарной службы выезжали на тушение палов сухой травы более 160 раз, общая площадь горения составила 421,866 га. Всего с начала года на территории региона возникло 11 очагов природных пожаров, на площади 14,05 га и было зарегистрировано 111 термоточек. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по Калужской области
По данным ведомства, причинами возгораний, как правило, являются нарушения правил пожарной безопасности и намеренный поджог. Ежегодно весной специалисты МЧС предупреждают жителей об опасности, но не всегда бывают услышаны. Наиболее пожароопасная обстановка в 2020 году сложилась в Барятинском, Сухиничском и Ульяновском районах. Сжигать сухую прошлогоднюю траву запрещено законодательством Российской Федерации, а виновные несут административную ответственность, а в случае наступления серьезных последствий — и уголовную (согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ) — на граждан — в размере от двух до шести тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 150 тысяч до 600 тысяч рублей.
Напомним, в 2019 году на территории Калужской области было зарегистрировано более 1700 выездов на тушение палов травы, общей площадью порядка 3000 га.