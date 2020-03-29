Обнинск, Калужская область, 29 марта, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Малотоксичный препарат прямого противовирусного действия «ПАМ-1» для лечения вируса гриппа и предупреждения развития вирусной пневмонии, вызванной, в том числе COVID-19, разработали ученые из Обнинского альянса компетенций «Парк активных молекул» (входит в фармацевтический кластер Калужской области), сообщает 29 марта корреспондент ИА REGNUM.

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По официальной информации альянса компетенций «Парк активных молекул», новый противовирусный препарат «ПАМ-1» защищает клетки организма на стадии проникновения в неё вируса. Этот противовирусный препарат не только позволит предотвратить размножение вируса в организме, но и будет обладать наименьшим неблагоприятным воздействием на его здоровые клетки. Препарат «ПАМ-1» поможет предотвратить развитие серьезных осложнений, таких как пневмония и острый респираторный дистресс-синдром, который может привести к смерти. «ПАМ-1» действует на ранней стадии заболевания (при первых симптомах гриппа или ОРВИ), затрудняя слияние оболочки вируса с мембранами клетки и тем самым препятствуя проникновению вируса в клетку. Он повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям, и предотвращает развитие осложнений.

Однако, по словам специалистов, насколько эффективно будет «работать» препарат «ПАМ-1» при коронавирусе, пока сказать невозможно. Для этого необходимы широкие клинические апробации. На сайте альянса помещено приглашение к добровольцам для участия в проведении исследований нового противовирусного препарата.