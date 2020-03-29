Андрей Липов назначен новым главой Роскомнадзора
Москва, 29 марта, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Бывший начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов назначен новым руководителем Роскомнадзора. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Эмблема Роскомнадзора
Липов заменит на этом посту Александра Жарова, возглавившего холдинг «Газпром-медиа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин освободил Липова от должности начальника управления.