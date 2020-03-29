Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 марта, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Ярославской области госпитализирован житель Москвы с официальном подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сообщение о диагнозе москвича поступила в ярославское управление Роспотребнадзора.

Департамент здравоохранения ЯО Станция «Скорой помощи»

«Поступила информация о том, что на территории городского округа Переславль-Залесский находится житель Москвы, у которого официально подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Он был госпитализирован, его семья оставлена на режиме изоляции», — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM у трех жителей Ярославской области выявлена коронавирусная инфекция. Эта женщина и двое мужчин.