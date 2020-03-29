Москва, 29 марта, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Госдума может перестать работать в мае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Я думаю, что парламент в мае уже не будет работать. Я в этом практически уверен», — сказал Шеин.

В качестве аргумента он привел факт, что модель коммуникации между законодательной и исполнительной властью меняются — Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства.

«Мы приветствуем передачу правительству чрезвычайных полномочий, оно будет вправе без парламента работать с бюджетом, в той части, где это касается противоэпидемиологических мероприятий», — отметил парламентарий.

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Однако полностью верхняя палата парламента работу не прекратит, рассуждает он.

«Часть полномочий будет передана Совету Думы для оперативных решений. Парламентский контроль необходим, но просто в той ситуации, которую мы наблюдаем на планете Земля, и которая нас накроет неизбежно тоже, мы должны понимать следующее: в Италии смертность 12%, смертность по планете Земля поднялась с отметки 3,5 до отметки 4,6−4,7. По мере того, как выдыхаются система здравоохранения, зараза проникает в села и в страны третьего мира, уже нельзя оказать той помощи людям, которая могла быть оказана две недели назад — не хватает емкости», — рассуждает Шеин.

Депутаты, по его мнению, должны быть задействованы в регионах.

«Парламент нужно включить в работу местных штабов на местах, чтобы не сидели сиднем крайне высокооплачиваемые работники, обладающие определенной квалификацией. Независимо от фракционной принадлежности они должны быть интегрированы в региональные штабы с функционалом местного контроля — пошел сбой, депутат поехал-разобрался», — сказал Шеин.