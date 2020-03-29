Москва, 29 марта, 2020, 13:11 — ИА Регнум. На фоне ситуации с коронавирусом и спада в экономике депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») предлагает предусмотреть такую меру поддержки граждан, как введение продуктовых карточек, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

В продовольственном магазине

«Я думаю, что к этому дело объективно сведется через месяц-полтора. Итальянцы сообщили, что у них проблемы с продуктами питания, а это европейская житница! У них куда лучше с природой, с условиями, чем у нас в стране. Гречки хватит, но не гречкой единой жив человек», — рассуждает Шеин.

По его мнению, продуктовые карточки могут стать мерой поддержки ряда категорий граждан.