Ярославль, 29 марта, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Ярославской области у третьего пациента подтвержден диагноз «коронавирусная» инфекция. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. В ярославском региональном оперативном штабе уточнили, что COVID-19 диагностирован у ярославца 1974 года рождения.

Департамент здравоохранения ЯО Палата Ярославской инфекционной больницы

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — сообщает федеральный оперативный штаб.

В Ярославской области диагноз «коронавирус» официально подтвержден у трех человек — это женщина и двое мужчин. По информации регионального оперштаба еще один случай является «сомнительным», и анализы еще одного пациента находятся на проверке.

«Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ. У первой пациентки — состояние удовлетворительное, еще у двух — средней тяжести, один — без признаков заболевания», — отмечается в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки в лабораториях Ярославской области проверили анализы 370 человек, у них COVID-19 не выявлен. На самоизоляции в регионе находятся 2627 человек. К административной ответственности за несоблюдение режима привлечено 4 ярославца, еще 10 протоколов составлено и находится на рассмотрении в судах Ярославской области.