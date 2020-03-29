Тюмень, 29 марта, 2020, 07:41 — ИА Регнум. В Тюмени к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне благотворительный фонд «Старшее поколение» и областной геронтологический центр запустили акцию «Почтовая станция #Спасибоветеранам!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области С подарками к ветеранам

Каждый тюменец может преподнести ветеранам приятные подарки. Оформить подарочные бандероли в тематике военных лет помогают учащиеся школ и воспитанники детских садов.

Волонтёры доставят подарки ветеранам на ярком ретро-автомобиле в сопровождении с артистов и музыкантов. Акция «Почтовая станция #СпасибоВетеранам!» продлится до 30 мая.