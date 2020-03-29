Минск, 8 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Слом нынешней политической системы Белоруссии превратит республику в «ещё одну Молдавию», где сторонники полярных геополитических ориентаций будут бесплодно выяснять отношения, сменяя друг друга на выборах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября высказал политолог Олег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нынешняя прозападная оппозиция считает, что стоит свергнуть Александра Лукашенко — и Белоруссия сразу превратится в «восточноевропейскую Швейцарию» или хотя бы в Прибалтику. Про Швейцарию и говорить не приходится, но даже такой, как Эстония, Белоруссии не стать. Допустим, «змагарам» удалось каким-то образом захватить власть, и они начали реализовывать свою программу — взяли курс на вступление в Евросоюз, провозгласили Белоруссию преемницей Великого княжества Литовского, сделали «мову» единственным государственным языком и т.д. Как это воспримет население? На следующих свободных выборах белорусы изберут «красно-зелёного» кандидата, который пообещает сделать так, чтоб всё было «как при Лукашенко». А когда не сделает (потому что второго Лукашенко в таких условиях быть не может), маятник народной надежды снова качнётся в сторону «бел-чырвона-белых». И таким образом вся энергия общества и государства будет уходить на этот культурно-геополитический «тяни-толкай», а не на развитие страны». Олег Ковалёнок

По мнению политолога, лучшим вариантом развития политической жизни Белоруссии будет сохранение преемственности власти и последовательное развитие нынешнего геополитического курса. «После 24 февраля возможности маневрировать у Лукашенко не осталось. С многовекторностью окончательно покончено. Белоруссия движется в фарватере интересов Москвы, и это обеспечивает стабильную жизнь среднестатистического белоруса. Чтобы не свернуть с этого пути и последовательно двигаться вперёд, нужно обеспечить такой транзит власти, в результате которого в кресле белорусского президента окажется ещё более пророссийский политик, чем Лукашенко. Это может быть начальник генерального штаба Александр Вольфович или министр обороны Виктор Хренин. Вопрос о преемнике должен уже сейчас быть элементов российско-белорусских переговоров на высшем уровне», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года прозападные силы попытались осуществить государственный переворот. Однако усилиями действующей власти правопорядок в республике был восстановлен.