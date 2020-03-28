Ереван, 29 марта, 2020, 00:38 — ИА Регнум. Распространение эпидемии коронавируса COVID-19 в Армении прокомментировал глава правительства Армении Никол Пашинян. Свою оценку ситуации Пашинян дал в видеообращении на странице Facebook.

Никол Пашинян

«Мы эту неделю должны строго соблюдать ограничения, установленные комендатурой, чтобы удержать распространение коронавируса под контролем и не подвергать нашу систему здравоохранения непомерным нагрузкам», — сказал премьер-министр Армении.

По его словам, за минувшие сутки в стране было зафиксировано не менее 35 новых случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщало 28 марта ИА REGNUM, главы правительств РФ и Армении провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили действия по борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.