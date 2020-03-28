Мурманск, 28 марта, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил запустить флешмоб для северян, вынужденных в эти дни оставаться дома.

Глава региона предложил использовать символом флешмоба картинку Ирины Советниковой с символом домоседства — котом.

«Разместите её в своём аккаунте, сфотографируйтесь с картинкой или просто с хештэгом

. Поделитесь своим снимком в социальных сетях и чатах. Мотивируйте своим примером других остаться дома! — предложил губернатор. —

Эта неделя дана нам президентом для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Минимизируйте контакты с внешним миром, не ходите в гости и не приглашайте друзей и родственников к себе. Это время, когда не нужно рисковать, куда приятнее провести его с семьей, поиграть с детьми, посмотреть вместе кино, устроить семейный ужин в узком кругу за душевными разговорами.

Всем хороших, уютных, здоровых, ДОМАШНИХ выходных!».