Красноярск, 28 марта, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Первый случай заражения коронавирусом медицинского работника выявлен в Красноярске.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Первичный тест показал наличие инфекции у медсестры красноярской БСМП, передаёт телеканал «Енисей».

Заболевшая проходит лечение в своём же инфекционном отделении и, по словам врача-инфекциониста БСМП Владимира Черных, чувствует себя неплохо:

«Её состояние стабильно средней тяжести, всю необходимую терапию она получает».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 28 марта в Красноярском крае было зарегистрировано восемь подтверждённых случаев коронавируса.