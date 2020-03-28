Кемерово, 28 марта, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области ещё один из пациент с коронавирусом выписан из инфекционной больницы, сообщает оперативный штаб.

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«Это второй пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции», — уточняется в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 марта, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки выявлено не было. В больнице остаётся ещё один пациент с подтверждённым диагнозом. Его состояние удовлетворительное.

Под наблюдением врачей также находятся 16 пациентов с подозрением на коронавирус. Уточняется, что они изолированы.