Ростов-на-Дону, 28 марта, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону тушат крупный ландшафтный пожар, вспыхнувший около 14:00 мск 28 марта на улице Чемордачка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС РФ по Ростовской области К месту происшествия прибыли дополнительные силы

По предварительным данным, камыш горит на площади 700 кв. метров. Угрозы жилым домам и другим строениям нет.

К месту происшествия прибыло подкрепление. Всего в борьбе с возгоранием задействовано 52 человека и 17 единиц техники.