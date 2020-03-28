Сибирячка, заразившаяся коронавирусом в Париже: «Это можно пережить»
Париж, 28 марта, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Бывшая сибирячка, писательница, а ныне — жительница Парижа Ольга де Бенуа, заразившаяся коронавирусом, рассказала в Facebook свою историю выздоровления. В частности, она говорит, что в настоящее время высокая температура тела спала, почти прошла слабость:
«Всю эту неделю я спала по 20 часов в сутки, и это дало свой результат. Спасибо большое за ваши добрые пожелания, тёплые слова, сообщения и поддержку. Я пишу об этом со слезами на глазах. Для меня очень важно было знать, что в этом сходящем с ума мире мы есть друг у друга, что человек так велик, потому что он не один, а часть чего-то большего, чем он сам. Честно скажу, я не сразу решилась написать, что у меня коронавирус. Это было тяжело. Как же так, неужели я тот самый человек, который вытащил этот лотерейный билет, как это могло со мной произойти? Но такое произошло с более 550 тыс. человек во всем мире, и эта цифра, к сожалению, будет расти. Но есть и хорошая новость: это можно пережить.
Если мы все объединим наши усилия, будем соблюдать карантин, не думая, что «уж меня-то это не коснётся», если мы будем продолжать укреплять своё здоровье, пить витамины, заниматься спортом и соблюдать все рекомендации врачей, то этот вирус обойдет нас стороной, а если и нет, то перенести его будет гораздо легче», — отмечает Ольга.
Она вспоминает, как по ночам в жару и бреду ей снилось, что её с тысячами других людей стаскивают за ноги в общую могилу.
«Это было страшно. Но я взяла себя в руки, решила, что нужно делать то, что доступно в этой ситуации — закончить книгу, пить лекарства, делать ингаляции, спать, спать и спать, и это помогло. Я всей душой с теми ребятами, которыми повезло меньше, чем мне. Я всей душой с теми, кто продолжает, несмотря ни на что, делать своё дело. Врачи, полицейские, уборщики, каждый из нас, кто продолжает работать и делать своё дело. Спасибо вам!» — пишет Ольга.
Всем своим читателям она советует:
«Огромная просьба ко всем: берегите себя. Особенно тем, кто сейчас в России, кто не верит или наоборот паникует. Купите продуктов на месяц вперёд и минимальный набор лекарств против гриппа (прочитайте внимательно, какие лекарства усугубляют вирус и избегайте их). Купите все, что нужно, чтобы как можно меньше выходить из дома. Человек, заражённый вирусом, может казаться абсолютно здоровым и при этом заражать других людей. Инкубационный период вируса — от 2 недель до 1 месяца».
Также Ольга де Бенуа призывает граждан:
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в мире насчитывается уже 597 219 (+62 713 за сутки) инфицированных. Погибли 27 335 (+3148) чел., выздоровели — 134 818 (+14 867) чел.
В России на 27 марта было отмечено 1036 случаев коронавирусной инфекции. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус захватывает мир».
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