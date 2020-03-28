Красногорск, 28 марта, 2020, 12:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Московской области 36 человек заразились коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подмосковье стало вторым по заболеваемости в России после Москвы. В столице за сутки выявили 114 случаев инфекции, один человек скончался.

Всего в РФ за минувшие сутки заболели коронавирусом 228 человек.