Ярославль, 28 марта, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Ярославский футбольный клуб «Шинник» приостановил тренировки, все игроки распущены по домам. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Горин. По словам Горина, это решение принято вместе с тренерским штабом.

Shinnik.com Тренировка «Шинника»

«Из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусной инфекцией футболисты отправляются на домашний карантин до 5 апреля. Дальше уже будем смотреть по обстоятельствам. Игроки «Шинника» получили индивидуальные рекомендации от тренерского штаба. Надеюсь на скорейшую стабилизацию обстановки. Всем крепкого здоровья. Соблюдайте все необходимые правила. Берегите родных и близких», — написал Дмитрий Горин на своей странице в Facebook.

ФК «Шинник» играет в первенстве ФНЛ, игры которого пока приостановлены до 10 апреля.