Барнаул, 28 марта, 2020, 06:57 — ИА Регнум. Возможное введение в России штрафа за нарушение карантина корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«К сожалению, подобные карательные меры являются необходимым условием в ситуации распространения инфекции. Это связано с тем, что на сознательность всех граждан рассчитывать не приходится. Как мы убедились, даже облеченные властью чиновники и организаторы здравоохранения сегодня порой выступают в роли злостных нарушителей эпидемиологической безопасности.

Поэтому, наряду с общественным порицанием, совершенно необходимым представляется существование и определенных мер ответственности. Если человек равнодушен к общественному благу, то единственно возможным побудительным фактором соблюдения им установленных правил будет являться страх перед неминуемым наказанием».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Как пояснил один из авторов инициативы — глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), перечисленные штрафы будут относиться к незаболевшим гражданам.

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