В связи с распространением по миру коронавирусной инфекции, российские власти пошли на беспрецедентные меры, объявив нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Согласно указу, который после своего обращения к нации подписал российский президент Владимир Путин, в обычном режиме продолжат работать медицинские учреждения и аптеки, а также некоторые другие важные для обеспечения жизнедеятельности организации. С понедельника, 30 марта, в Москве и Подмосковье введен режим всеобщей изоляции для людей всех возрастов. Будет ограничено передвижение людей по улицам. Некоторые регионы также рассматривают для себя возможность таких мер. ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия борется с мировой эпидемией COVID-19. [[[picture1]]] Читайте также: Количество регионов РФ с выявленным коронавирусом увеличилось до 58

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

06:25 28.03.2020 Минфин РФ направил средства в регионы «для создания или перепрофилирования необходимого количества коек» в медицинских учреждениях для размещения пациентов с коронавирусом. Соответствующее поручение ранее дал Михаил Мишустин.

06:27 28.03.2020 Желающим вернуться на родину гражданам России нужно подать сведения о себе в посольства до 14:00 мск 29 марта, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в материале: Захарова назвала срок подачи заявлений для возвращения в Россию

06:27 28.03.2020 Максимально ограничить контакты детей или полностью их исключить на время карантина 28 марта призвали в Роспотребнадзоре. Читайте также: Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

06:28 28.03.2020 Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в Министерстве здравоохранения России. Подробности в материале: Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса

06:29 28.03.2020 Поездки на дачу во время карантина могут быть сопряжены с рядом трудностей, заявил 27 марта директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Подробности в материале: Вирусолог предостерёг жителей России от поездок на дачу

06:29 28.03.2020 В редакцию ИА REGNUM обратились родители школьников. Они рассказали, что им объявили о продолжении электронного обучения с 30.03 по 05.04, правда, в облегченном режиме. Никакой нерабочей недели. Об этом: Школам Москвы президент больше не указ

06:30 28.03.2020 Психолог-коуч, расстановщик, гипнолог, энерготерапевт Лидия Гордеева даёт советы, как не переругаться во время карантина. Читайте подробнее: Коронавирус: жизнь в условиях вынужденной изоляции

06:38 28.03.2020 Доктор экономических наук Никита Кричевский иронизирует в своём телеграм-канале: «Последний рабочий день перед «каникулами» закончился. А потому скажем огромное спасибо ЦБ и правительству за «беспрецедентные» меры поддержки нас, простых заёмщиков и ипотечников! Теперь, чтобы получить реструктуризацию, нам нужно заразиться короной!»

06:40 28.03.2020 С 28 марта по 5 апреля в Красноярском крае по указу губернатора Александра Усса в качестве меры борьбы с коронавирусом закроют все магазины, клубы, стоматологии, заведения общественного питания, спа-салоны и салоны красоты. Работать будут только продовольственные магазины и аптеки. Из заведений общепита исключение составляют обслуживание на вынос и курьерская доставка еды, а также столовые и кафе, обслуживающие работников предприятий. На утро 28 марта новых заболевших не выявлено. Подтверждены заражения восьми человек: пятеро проходят лечение, трое выздоровели. Под наблюдением находятся 7414 человек.

06:45 28.03.2020 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова обратилась к предпринимателям региона в связи с временным ограничением работы организаций общественного питания. Они закрываются на территории края с 28 марта. «Действующие обстоятельства вызывают необходимость введения ряда ограничений. Поэтому во исполнение поручения Председателя правительства РФ Губернатором Забайкальского края приостановлена деятельность всех организаций общественного питания на период с 28 марта по 5 апреля включительно. Организации могут заниматься приготовлением блюд для доставки, разрешена только дистанционная торговля на данный период. Это принципиально важно. Уважаемые предприниматели и потребители общепита, от сознательности, честности и дисциплинированности каждого из нас зависит то, как мы пройдём этот непростой путь. Поэтому прошу каждого соблюдать ограничения, они продиктованы жизненной необходимостью», — сказала Виктория Бессонова.

06:57 28.03.2020 Возможное введение в России штрафа за нарушение карантина корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «К сожалению, подобные карательные меры являются необходимым условием в ситуации распространения инфекции. Это связано с тем, что на сознательность всех граждан рассчитывать не приходится. Как мы убедились, даже облеченные властью чиновники и организаторы здравоохранения сегодня порой выступают в роли злостных нарушителей эпидемиологической безопасности. Читайте также: В Барнауле провели пикет против заграничных отпусков чиновников Читайте также: В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Подробности в материале: На сознательность рассчитывать не приходится: о карантинных штрафах в РФ

06:59 28.03.2020 В Курганской области у 56 предприятий не будет карантинных каникул, определённых президентом России Владимиром Путиным с с 30 марта по 3 апреля 2020 года в связи с профилактикой распространения COVID-19. Их перечень опубликован на официальном сайте правительства региона, Об этом: В Курганской области 56 промпредприятий отказались от карантинных каникул

07:00 28.03.2020 По состоянию на утро 28 марта в Красноярском крае подтверждённый диагноз «коронавирус» выявлен у восьми человек. Как сообщили в краевом минздраве, из них троих уже пролечили и выписали. Пять человек остаются на лечении. Ещё у пятерых подозревают коронавирус. Ожидается подтверждение их анализов из новосибирской лаборатории «Вектор». Читайте также: В Красноярском крае три человека вылечились от коронавируса

07:10 28.03.2020 С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров. Об этом информирует официальный сайт региона. Об этом: В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

07:12 28.03.2020 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 28 марта Многофункциональный центр Алтайского края будет осуществлять прием и обслуживание заявителей только по предварительной записи. С 30 марта по 3 апреля МФЦ Алтайского края приостанавливает прием заявителей в центрах и офисах «Мои документы» и «Мой бизнес». С 4 апреля будет возобновлен прием заявителей по предварительной записи.

07:13 28.03.2020 С 28 марта по 5 апреля пассажирский автобусный и электротранспорт Барнаула будет работать по расписанию выходного дня. В пресс-центре администрации Барнаула обращают внимание горожан, что никаких ограничений по использованию транспортных карт пенсионерами, школьниками, студентами и другими категориями граждан в указанный период не вводится. Расчет ими и проезд этих категорий пассажиров осуществляется в обычном режиме.