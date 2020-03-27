Москва, 27 марта, 2020, 21:10 — ИА Регнум. Шесть новых станций открыли в Москве 27 марта 2020 года. Это событие стало вторым, заключительным этапом ввода в эксплуатации Некрасовской линии метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро «Нижегородская»

Протяженность линии составит 22 километра, на протяжении которых будет работать 10 станций. Планируется что ветка метро улучшит транспортную нагрузку около одного миллиона человек.

Первый участок линии был открыт в июне 2019 года и насчитывал четыре станции. Второй — 27 марта и включает в себя станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».