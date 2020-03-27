Тамбов, 27 марта, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области региональный волонтёрский центр по предотвращению распространения короновирусной инфекции оперативно реагирует на заявки, которые поступают на горячую линию ОНФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовские волонтёры доставили продукты питания и лекарства

За последние сутки поступило 20 заявок. Часть из них — просьба купить и доставить продукты и медикаменты. Именно с такими обращениями на горячую линию 27 марта обратились две пожилые женщины 78 лет. Волонтёры быстро посетили оба адреса и привезли всё необходимое. Таким же образом отрабатываются и остальные заявки. Добровольцы приходят к заявителю в медицинских масках и перчатках. Соблюдение санитарно-гигиенических норм — обязательное требование.

Отметим, что все добровольцы зарегистрировались и прошли обучение и подробный инструктаж по мерам безопасности на сайтах dobro.ru и мывместе2020.рф.

Оставить заявку волонтёрам на оказание помощи можно по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 200-34-11 , а также по телефонам в Тамбове 8(4752) 53−03−70, 8−926−704−27−60 в течение рабочего дня.

Кроме того, принимают звонки от граждан, находящихся в «группах риска», в волонтёрском центре на базе региональной общественной приёмной «Единой России». Позвонить в центр можно по телефону 89 005 149 135. Звонки принимаются ежедневно без выходных с 8 утра до 20 часов. Там же работает региональный колл-центр (89 606 699 932), который организовали активисты «Молодой гвардии». Они ежедневно принимают заявки с 9 утра до 18 часов.