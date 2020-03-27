Ярославль, 27 марта, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Больницы Ярославской области переводятся в режим работы в условиях подъема заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Ярославская инфекционная больница освобождает койки только для больных с коронавирусом.

Департамент здравоохранения ЯО Ярославская инфекционная больница

Взрослые, больные гриппом и ОРВИ, с 31 марта будут госпитализироваться в терапевтическое и инфекционное отделения больницы №2, дети с таким же диагнозом — в педиатрическое отделение больницы имени Семашко. Исключение — тяжелое протекание болезни, в этом случае пациенты госпитализируются в Ярославскую инфекционную больницу.

Полное перепрофилирование ждет Ярославский госпиталь ветеранов войн. Со 2 апреля он принимает только больных с коронавирусом.

«Госпиталь ветеранов войн будет оказывать экстренную медицинскую помощь по профилям «травматология», «нейрохирургия», «острая сердечно-сосудистая патология», организация неотложных приемов с COVID-19, — пояснил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

Департамент здравоохранения ЯО Палата

В гинекологическом корпусе больницы имени Семашко на улице Семашко, 7 в Ярославле будут оказывать помощь больным с COVID-19 в экстренной форме по профилю «хирургия», «сосудистая хирургия», «урология». А в акушерском корпусе на Гагарина, 12 — по профилю «акушерство и гинекология» пациенткам с COVID-19.

«Для предотвращения возможной нехватки медицинских работников готовится дополнительный кадровый резерв. Кроме того, создается запас лекарственных, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты», — разъяснили в Департаменте здравоохранения.

На базе больницы №3 создается обсерватор для приема граждан на карантин.