Кострома, 27 марта, 2020, 17:25 — ИА Регнум. С 30 марта по 5 апреля пассажирский транспорт Костромы будет работать в режиме выходного дня. Об этом сегодня, 27 марта информирует Управление городского пассажирского транспорта администрации Костромы.

Фото администрации Костромы Общественный транспорт

«Отмены маршрутов не будет. Усиленной работы транспорта не потребуется, так как следующая неделя объявлена нерабочей. Самоизоляция предполагает минимальные передвижения, таким образом, большого пассажиропотока не ожидается. Расписание движения и телефоны диспетчерских служб перевозчиков размещены на официальном сайте Администрации города Костромы в разделе «Транспорт», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Каждый день на линию будет выезжать 300 единиц транспорта. Салоны автобусов и троллейбусов обрабатываются в течение дня, перед началом смены и по её окончании.

Следующая неделя объявлена нерабочей Указом Президента РФ Владимира Путина. Это одна из мер для профилактики распространения нового коронавируса. Во время своего обращения к нации 25 марта 2020 года президент призвал россиян проявить ответственность и провести выходные дни дома.