Кострома, 27 марта, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Ради борьбы с COVID-19 резервный фонд Костромской области увеличили в два раза — с 20 до 40 миллионов рублей. Такое решение было принято на внеочередном заседании Костромской областной думы 26 марта 2020 года — сообщает ИА REGNUM.

В повестке заседания рассматривался перечень вопросов, в том числе о внесении изменений в главный финансовый документ региона на 2020 год и финансовая сторона профилактики и противодействия коронавирусной инфекции.

«Средства резервного фонда губернатор Костромской области имеет право тратить без решения облдумы на первоочередные нужды, в том числе на борьбу с коронавирусом», — пояснил председатель комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

Также на противодействие COVID-19 могут быть потрачены бюджетные деньги регионального департамента здравоохранения — 105 миллионов 602 тысячи рублей. В сумму включены целевые 4 миллиона рублей, предоставленные резервным фондом Правительства РФ на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Конечно, каждый рубль не предназначен для борьбы с коронавирусом, как и те 40 миллионов, которые предусмотрены в резервном фонде. Но каждый рубль может использоваться на это. Куда пойдут средства — на закупку препаратов, медикаментов — это уже решит оперативный штаб», — пояснил Олег Скобелкин.