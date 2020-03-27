Ярославль, 27 марта, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» меняет размер ледовой площадки, на которой проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ХК «Локомотив». Смена ледовой площадки выполняется в соответствии с рекомендациями КХЛ.

ХК «Локомотив» «Арена-2000»

С сезона 2020−2021 годов при сохранении длины ледовой площадки в 60 метров ее ширина может быть либо 28, либо 26 метров. Эксперты называют первый вариант «финским», а второй — «канадским».

ХК «Локомотив» Замена бортов

Изначальная ширина ледовой площадки на ярославской «Арене-2000» составляла 30 метров, она ни разу не менялась с момента ввода ледового дворца в эксплуатацию в 2001 году. Сейчас во дворце завершается демонтаж старой ледовой «коробки», она будет заменена в течение месяца.