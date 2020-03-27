Ярославль, 27 марта, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В Ярославле фестиваль «День медведя» отменен из-за коронавируса, изначально мероприятие планировали провести 29 марта. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля. Свое решение они объяснили желанием обезопасить земляков и гостей города от распространения опасной инфекции.

Фото организаторов фестиваля Бронзовый медведь «Символ России — легенда Ярославля»

«В Москве и Санкт-Петербурге уже принято решение о запрете проведения досуговых мероприятий с участием граждан на открытом воздухе. Ожидалось, что в этом году «День медведя» станет самым масштабным за всю историю проведения праздника. Впервые фестиваль должен был пройти на нескольких площадках, в его рамках планировался парад медведей. Но, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, мы решили избежать возможных рисков и отменить фестиваль», — рассказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

При этом организаторы семейного фестиваля намерены определить победителей всех онлайн-конкурсов, которые проходят в Интернете в рамках праздника.

«#Деньмедведя продолжится в онлайне, мы проводим флешмоб в поддержку фестиваля. Всех его участников мы обязательно соберем и наградим, как только это будет безопасно», — добавила Марина Филимонова.

Фестиваль «День медведя» в Ярославле является традиционным и всегда проводился в последнее воскресенье марта. Центром праздника обычно становился памятник «рычащему медведю».