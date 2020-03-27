Минск, 27 марта, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Недавние заявления президента США Дональда Трампа о последствиях карантинных мер для экономики очень понравились белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил 27 марта в ходе общения с работниками предприятия в Минской области.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 марта посетил ОАО «Белгипс»

Белорусский лидер раскритиковал ограничения, введённые на фоне пандемии и, по его словам, остановившие «экономику практически всего мира». Этому «психозу» поддалась и Россия, которая стала сворачивать свои производства, добавил он.

«Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились», — признался Лукашенко.

Он отметил, что Трамп призвал возобновить работу предприятий, так как безработица угрожает убить значительно больше американцев, чем коронавирус. Поэтому в Белоруссии не было принято решение о закрытии предприятий, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее пообещал вновь открыть США для бизнеса через «недели», а не месяцы.

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