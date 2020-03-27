В Ярославле проигнорировавшему карантин врачу грозит уголовное дело
Ярославль, 27 марта, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославле правоохранительные органы должны дать оценку действиям женщины-врача, вышедшей на работу в детское отделение больницы после возвращения из Европы. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Врач не соблюдала режим самоизоляции.
У ее мужа, который также был в поездке, выявлен и подтвержден коронавирус. Тесты у врача дали отрицательный результат. Между тем и женщина, и ее супруг находятся в инфекционной больнице. Профилактические меры предприняты и в отделении, где работала врач.
Уголовная ответственность врачу грозит в том случае, если нарушение режима самоизоляции приведет к массовому заболеванию людей. В этом случае может быть применена статья 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Пока что сведений о заболевших детях нет.