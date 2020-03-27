Ярославль, 27 марта, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославле правоохранительные органы должны дать оценку действиям женщины-врача, вышедшей на работу в детское отделение больницы после возвращения из Европы. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Врач не соблюдала режим самоизоляции.

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У ее мужа, который также был в поездке, выявлен и подтвержден коронавирус. Тесты у врача дали отрицательный результат. Между тем и женщина, и ее супруг находятся в инфекционной больнице. Профилактические меры предприняты и в отделении, где работала врач.

«Принято решение приостановить плановую госпитализацию в детском отделении Центральной городской больницы, в котором работает супруга пациента с подтверждённым диагнозом — коронавирусная инфекция. Это профилактическая мера. У самой супруги два повторных теста показали отрицательный результат на наличие вируса. Под наблюдение берутся все родители с детьми, которые лежали в больнице в период после ее возвращения из-за границы. Оценку действиям врача должны дать правоохранительные органы», — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Уголовная ответственность врачу грозит в том случае, если нарушение режима самоизоляции приведет к массовому заболеванию людей. В этом случае может быть применена статья 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Пока что сведений о заболевших детях нет.