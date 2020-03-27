Сухой Лог, Свердловская область, 27 марта, 2020, 14:10 — ИА Регнум. На въезде в город Сухой Лог Свердловской области поменялся знак населённого пункта. Как сообщает «Уральский меридиан», на обычном месте появилась табличка «Мёртвый Лог».

Ural-meridian.ru В Свердловской области появился Мертвый Лог

За последнее время ситуация в Сухом Логу обострилась. Так, 5 марта в интернете появилось видеообращение жительниц Сухого Лога к президенту РФ Владимиру Путину, где они попросили главу государства защитить их от пыли со Староцементного завода. Проблема, по словам местных жителей, в производствах, которые, по их мнению, нарушают экологические нормы и наносят вред городу. Среди таких производств назвали Староцементный завод и сухоложское отделение «Форэс».

По данным издания «Коммерсантъ», группа компаний «Форэс» до конца 2019 года использовала сырье с содержанием асбеста. Ранее руководство компании неоднократно заявляло, что в используемом сырье не содержится волокон асбеста, и их производства не наносят вред сотрудникам предприятий и окружающей среде.

Эксперты отмечают, что асбестовая пыль, выделяющаяся при производстве пропантов, опасна для человека. При вдыхании волокна оседают в лёгких, накапливаются и могут спровоцировать легочные и сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска находятся люди, непосредственно работающие с асбестом или материалами, содержащими асбест, и жители территорий, прилегающих к вредным производствам.

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора в конце 2019 года была проведена проверка в отношении ООО «Форэс» по соблюдению требований природоохранного законодательства РФ. Проверяли сухоложское, каменск-уральское и асбестовское подразделения ООО «Форэс». В результате было выдано 15 предписаний, 3 из которых — это предписания о приостановлении выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Форэс» в данный момент судится с Росприроднадзором по поводу отмены предписаний. Помимо этого ГК «Форэс» оспаривает предписания Роприроднадзора о возмещении ущерба экологии на 2,9 млрд рублей.

По словам местных жителей, в экологической обстановке города ничего не меняется. Они всеми способами пытаются привлечь внимание к своей проблеме.