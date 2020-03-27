Минск, 27 марта, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Национальный центр правовой информации Белоруссии провёл заседание экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык. Были рассмотрены вопросы перевода Гражданского кодекса республики, сообщает портал НЦПИ.

Pravo.by Лидеры «Товарищества белорусского языка» Олег Трусов и Елена Анисим

«Экспертным советом, который состоит из представителей администрации президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, министерства юстиции, министерства культуры, НЦПИ, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных, перевод текста Гражданского кодекса был одобрен и рекомендован для размещения на Национальном правовом Интернет-портале», — сказано в официальном сообщении.

Отмечено, что с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык три законодательных акта — Кодекс о браке и семье, Избирательный кодекс и Гражданский кодекс. Тексты опубликованы на портале pravo. by, суммы расходов на эту деятельность не уточняются.

НЦПИ опубликовал фотографии участников заседания экспертного совета. Среди них — деятели националистических организаций, давно и открыто пропагандирующих русофобию, прославляющих террористов и гитлеровских пособников.

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В частности, среди участников заседания экспертного совета фигурируют деятели «Товарищества белорусского языка» и члены праворадикальной партии «Белорусского народного фронта». Лидер товарищества Елена Анисим неоднократно заявляла о готовности бросить вызов Александру Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании, однако теперь сосредоточилась на деятельности разных советов с непонятным правовым статусом.

Отметим, что «экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык» не значится в перечне экспертных организаций Белоруссии. Его деятельность непрозрачна и финансируется за счёт белорусских налогоплательщиков — в подавляющем своём большинстве русскоязычных.

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