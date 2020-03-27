Минск, 27 марта, 2020, 14:03 — ИА Регнум. «У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Белоруссии никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет», — заявил 27 марта Александр Лукашенко, выступая перед работниками предприятия «Белгипс» в Минском районе.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 марта посетил ОАО «Белгипс»

Кто именно задаёт этот вопрос белорусскому лидеру, он не уточнил. Комментируя запланированный визит в Россию, где введены ограничения в связи с коронавирусом, Лукашенко сообщил: «У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, может быть, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко прокомментировал подготовку к 75-летию Великой Победы в Белоруссии и заверил, что в связи с распространением коронавируса празднование памятной даты «не затеряется» и все запланированные мероприятия пройдут.

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Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко дважды заявил, что Великая Отечественная война является для него «не нашей». Такие заявления вызвали резко негативный общественный резонанс в постсоветской республике и за её пределами.

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Также напомним, власти Белоруссии всячески препятствуют легализации общественной организации «Бессмертный полк», которая несколько лет пытается получить госрегистрацию в Минюсте. Деятельность общественных организаций без госрегистрации в Белоруссии запрещена и преследуется.

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