Кострома, 27 марта, 2020, 13:46 — ИА Регнум. В Костромской области с 28 марта по 5 апреля для посетителей закрывается общепит, салоны красоты, парикмахерские и непродовольственные магазины. Об этом 27 марта со ссылкой на оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

В течение рабочей недели рестораны, бары и кафе региона смогут обслуживать посетителей исключительно на вынос. Муниципальные бани работают как обычно. Однако, в помывочных устроят пропускной режим и мероприятия по дезинфекции.

В общественном транспорте, банках и на почте усиливают санитарный надзор. Управлению Пенсионного Фонда РФ по Костроме и Костромскому району рекомендовано организовать дистанционные консультации для граждан.

Кроме этого, глава региона Сергей Ситников поручил департаменту здравоохранения увеличить количество мест для госпитализации пациентов с COVID-19.

Ранее в Костромской области приостановили работу всех досуговых заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

По данным на 27 марта в Костромской области не выявлено случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 26 марта на домашнем карантине находятся 411 человек, вернувшихся из-за границы. Всего на COVID-19 проверено 399 человек.