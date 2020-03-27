Кострома, 27 марта, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Сотрудникам Управления МВД России по Костромской области запретили выезд за пределы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали несколько источников в правоохранительных органах.

«Вышел внутренний документ, по которому всем сотрудникам, даже вольнонаемным, запрещается выезжать за пределы региона без уважительной причины. Если есть веская причина — например смерть родственника в другой области, нужно спросить разрешения у начальства в письменной форме. Ограничение связано с тревожной обстановкой из-за коронавируса» — сказал собеседник ИА REGNUM.

В пресс-службе регионального Управления МВД информацию комментировать отказались. Кроме этого, с 27 марта 2020 года все подразделения МВД России, в том числе и костромское, приостанавливают личный прием граждан в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

Обращения людям советуют направлять в письменном виде почтой или через интернет при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официальных сайтов подразделений МВД России.