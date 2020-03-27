Чебоксары, 27 марта, 2020, 13:05 — ИА Регнум. В столице Чувашии на время нерабочей недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в детских садах будут работать только дежурные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксар.

Cap.ru Новый детский сад в Чебоксарах

Городской оперативный штаб принял решение о создании в дошкольных образовательных учреждениях дежурных групп для детей, чьи родители будут работать. Для этого необходимо будет написать заявление непосредственно в детском саду. Детей будут принимать с применением «утренних фильтров».

В мэрии отмечают, что после завершения нерабочей недели, 6 апреля, детей будут принимать после санитарного «фильтра» и без медицинских справок, а в последующие дни — по справке.

Отметим, что в соседнем Ульяновске в течение недели будут закрыты все детские сады. Детей рекомендовано оставлять с родственниками или друзьями. Кроме того, власти обратились с просьбой к работодателям перевести на удалённый режим, прежде всего, сотрудниц с маленькими детьми, пожилых и беременных женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.