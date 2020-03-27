Ярославль, 27 марта, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Ярославской области области закрываются учреждения досуга: кафе и рестораны, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские. Также будут закрыты многофункциональные центры. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Работа будет приостановлена с 28 марта по 5 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Губернатор Ярославской области

«Хочу подчеркнуть: неделя объявлена нерабочей не для того, чтобы посещать места массового досуга. Будущую неделю всем нужно провести дома. Мною подписан указ, согласно которому временно приостанавливается деятельность всех развлекательных и досуговых учреждений», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как именно будет происходить закрытие, какова будет ответственность за нарушение указа, пока неясно. Сам документ еще не опубликован.