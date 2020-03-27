Ярославль, 27 марта, 2020, 11:43 — ИА Регнум. 3 марта 2020 года Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта провело в Ярославле публичное обсуждение результатов государственного контроля за соблюдением обязательных требований технического регламента к качеству моторных топлив на территории Ярославской области.

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В работе совещания, кроме представителей Росстандарта, приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры, руководители крупных компаний, занимающихся реализацией топлива, владельцы независимых АЗС и крупнейшего предприятия по производству нефтепродуктов нашего региона — ПАО «Славнефть-ЯНОС».

К сожалению, в последние годы Ярославская область попала в число регионов, на рынке нефтепродуктов которых зафиксировано значительное число нарушений качества моторного топлива. С чем это связано и как исправить сложившуюся ситуацию — на эти вопросы ИА REGNUM ответил начальник отдела (инспекции) по Ярославской области ЦМТУ Росстандарта Юрий Горохов.

Почему ухудшилась ситуация по качеству топлива на АЗС региона?

Юрий Горохов: В среднем на территории ЦФО количество нарушений по физико-химическим показателям при реализации моторного топлива снизилось с 15% в 2015 году до 11% в 2019 году. Снижение незначительное, т.к. в отдельных регионах процент несоответствия топлива по физико-химическим показателям очень высокий. К примеру во Владимирской области 40%, в Рязанской области 33%, в Костромской области 27%. В Ярославской области, к сожалению, 21%.

При этом есть регионы, такие как Москва, Московская, Орловская, Брянская, Белгородская, Ивановская, Курская области, где нарушения по физико-химическим показателям в 2019 году вообще не были установлены.

Высокий процент нарушений в Ярославской области, выше среднего процента по ЦФО, послужил основанием того, что Ярославская область на интерактивной карте Росстандарта оказалась окрашена в красный цвет, обозначающий неблагополучный регион по качеству топлив. Но, несмотря на это, в Ярославской области отмечается улучшение ситуации с качеством топлива, т.к. в 2015 году у нас было выявлено 46% нарушений по физико-химическим показателям. И мы постоянно снижаем этот показатель.

Какие последствия возникают при применении некачественного топлива?

Юрий Горохов: Некачественное автомобильное топливо наносит вред экологии, окружающей среде, несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. Так, дизельное топливо, несоответствующее по показателю «температура вспышки в закрытом тигле», становится легко воспламеняемым. При определенных условиях, например, повышении температуры окружающей среды, это может стать причиной возгорания двигателя. Или использование летнего дизельного топлива зимой вызовет его замерзание в топливной системе автомобиля, что приведет к остановке транспортного средства и, опять же, создаст небезопасную ситуацию для жизни и здоровья людей.

Содержание серы в автомобильном топливе определяет количество выброса в окружающую среду образующегося в отработавших газах диоксида серы. Поэтому превышение нормативного уровня содержания этого вещества приводит к опасности загрязнения атмосферного воздуха. Это, в свою очередь, отражается в росте показателей заболеваемости (прежде всего, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы) и смертности.

Где выявляются нарушения?

Юрий Горохов: В основном мы выявляем нарушения на АЗС, принадлежащих субъектам малого предпринимательства, но именно на них поступает большинство жалоб на качество нефтепродуктов и на недоливы. На проверки субъектов малого предпринимательства, наложен мораторий. Их мы имеем право проверять только по поручению Правительства РФ, требованию прокуратуры либо по обращениям граждан опять же по согласованию с прокуратурой.

Проверки крупного бизнеса проводятся 1 раз в три года. Поэтому принадлежащие так называемым вертикально-интегрированным компаниям крупные сетевые АЗС и нефтебазы проверяются 100% с периодичностью, разрешенной действующим законодательством.

Откуда берется некачественное топливо?

Юрий Горохов: Причины появления некачественного топлива могут быть разными. Зачастую это загрязнение емкостей, цистерн, резервуаров при транспортировке и хранении топлива. Результатом нарушений может быть непреднамеренное смешение одного вида топлива с другим. Либо осознанное смешение топлива с дистиллятами, газовыми конденсатами для извлечения экономической выгоды. При этом от реализации суррогатов страдает владелец автомобиля. Государственные инспекторы ЦМТУ Росстандарта прилагают все усилия, чтобы свести к минимуму появление на рынке такого топлива.

Какие предприятия поставляют топливо на заправки Ярославской области?

Юрий Горохов: Все АЗС, осуществляющие реализацию моторного топлива представляют паспорта завода изготовителя. Как правило, это Ярославский НПЗ — ПАО «Славнефть-ЯНОС». Однако проследить путь топлива от завода изготовителя до АЗС очень сложно. Мы не обладаем полномочиями оперативно-розыскной деятельности.

Контролирует ли Росстандарт Ярославский НПЗ? Есть нарушения при производстве топлива на Ярославском НПЗ?

Юрий Горохов: Сотрудники территориального отдела (инспекции) по Ярославской области ЦМТУ Росстандарта, в рамках 4-х стороннего соглашения с октября 2011 года ежемесячно осуществляют мониторинг качества готовой продукции, произведённой ПАО «Славнефть-ЯНОС». За все время мониторинга качества моторного топлива, произведённого ПАО «Славнефть-ЯНОС», нарушений требований к качеству топлива выявлено не было.

Какая ответственность предусмотрена для продавцов некачественного топлива?

Юрий Горохов: Для лиц, осуществляющих реализацию некачественного топлива, с января 2018 года в КоАП РФ введена норма, предусматривающая так называемый «оборотный штраф». Для юридических лиц он составляет 1% от суммы выручки за предшествующий календарный год, но не менее 500 тысяч рублей. Возможна и конфискация предметов административного правонарушения. За повторное нарушение ответственность более строгая — в размере 3% от суммы выручки, но не менее 2 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения.

На территории Ярославской области к административной ответственности привлечены 5 субъектов хозяйственной деятельности, осуществлявших реализацию топлива, не соответствующего требованиям технического регламента по физико-химическим показателям.

Что планируется сделать для изменения ситуации?

Юрий Горохов: В настоящее время Росстандартом продолжается работа по принятию мер, направленных на противодействие незаконному обороту автомобильного топлива. Так планируется введение паспортизации и подтверждение соответствия топлива на нефтебазах, отказ от предварительного уведомления о проведении проверок, ведение учета оборота топлива и прослеживаемости на всех этапах обращения в единой информационной системе.

Нужно вводить и такую меру как контрольная закупка. Она обеспечит внезапность проведение проверки и будет способствовать повышению эффективности надзора.

В нашей работе рассматривается возможность применения экспресс-анализаторов, что в совокупности с контрольной закупкой даст новые возможности по повышению эффективности надзора на топливном рынке.