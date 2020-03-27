В Ярославской области начали закрывать санатории
Ярославль, 27 марта, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В Ярославской области закрывается муниципальный санаторий «Ясные зори». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля, которая является учредителем санатория.
Приостановить работу санаториев, курортных объектов массового отдыха и организаций общественного питания поручил председатель правительства России Михаил Мишустин.
В санатории «Сосновый бор», принадлежащем правительству Ярославской области, пока остановили бронирование номеров на апрель. Очевидно, что он также будет закрыт, также как и детский санаторий «Искра» — приостановку работы государственных учреждений отдыха прямо предписывает распоряжение премьер-министра.
Частные санатории в регионе пока не собираются закрываться. Планируют продолжить работы дома санаторий «Красный холм» и парк-отель «Ярославль», принадлежащих бизнесмену Евгению Мухину.