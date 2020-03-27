Ярославль, 27 марта, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В Ярославской области закрывается муниципальный санаторий «Ясные зори». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля, которая является учредителем санатория.

Yasn-zori.ru «Ясные зори»

Приостановить работу санаториев, курортных объектов массового отдыха и организаций общественного питания поручил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Готовимся к закрытию, в ближайшие дни закроем, готовим к отправке проживающих», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В санатории «Сосновый бор», принадлежащем правительству Ярославской области, пока остановили бронирование номеров на апрель. Очевидно, что он также будет закрыт, также как и детский санаторий «Искра» — приостановку работы государственных учреждений отдыха прямо предписывает распоряжение премьер-министра.

Частные санатории в регионе пока не собираются закрываться. Планируют продолжить работы дома санаторий «Красный холм» и парк-отель «Ярославль», принадлежащих бизнесмену Евгению Мухину.

«Поручение касается государственных санаториев. У нас частная организация. Кто нам компенсирует убытки при закрытии? Мы контролируем температуру отдыхающих, соблюдаем другие меры безопасности. Желающие отдыхать пока есть», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM бизнесмен Евгений Мухин.