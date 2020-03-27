Ярославль, 27 марта, 2020, 09:36 — ИА Регнум. С 27 марта в Ярославле прекращена работа всех муниципальных бань. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Баня в Ярославле

«Мы проводим профилактические мероприятия по поручению президента. Персоналу будет сохранена заработная плата на этот период. Сейчас решается вопрос, как сохранить для людей возможность пользоваться услугами общественных бань, но при этом избежать большого скопления людей», — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Пока работа бань прекращена на одну неделю. В мэрии говорят, что в дальнейшем их могут открыть, ограничив количество посетителей.