Ярославль, 27 марта, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели просят официально признать ситуацию с коронавирусом в регионе форс-мажорной (обстоятельством непреодолимой силы). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал бывший председатель ярославского регионального отделения «ОПОРЫ России» Сергей Выржиковский.

Деньги

Несмотря на то, что Выржиковский сейчас не занимает официальных постов, у него остались обширные связи в предпринимательском сообществе.

«Бизнес несет серьезные убытки, продажи существенно упали. Возникает проблема исполнения предпринимателями договоров. Как правило, договоры предусматривают штрафные санкции. Если ситуация не является форс-мажорной, будут начисляться штрафы, начнутся банкротства, бизнес будет разоряться. Многие уже не могут оплачивать аренду, рассчитаться с поставщиками. Если будет объявлен форс-мажор, это позволит предпринимателям договариваться уже на других основаниях. Это даст возможность сохранить бизнес даже в кризисных условиях и легче восстановиться после завершения всех ограничений. С такими просьбами обращаются предприниматели, но пока официальных решений нет. Их нужно принять», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMСергей Выржиковский.

Сейчас в регионе складывается разная практика взаимоотношений арендодателей и арендаторов. Некоторые арендодатели вводят каникулы по арендной плате или снижают ее. Другие отказываются давать какие-либо послабления.

По словам Выржиковского, в ряде регионов (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область) форс-мажор уже объявлен. Вопрос находится в компетенции региональных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подобной просьбой к губернатору Дмитрию Миронову уже обратился общественный совет при департаменте туризма. Его члены просили объявить форс-мажор для предприятий, занятых в сфере гостеприимства и общественного питания.