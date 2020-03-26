Москва, 27 марта, 2020, 02:25 — ИА Регнум. К 5-летию создания известного исследовательского центра «Учебно-научной лаборатории мандельштамоведения РГГУ» вышел в свет специальный мандельштамовский выпуск «Вестника Российского государственного гуманитарного университета» (составитель проф. Л.Ф. Кацис).

Это стало важным рубежом в жизни Лаборатории, работающей в Институте филологии истории РГГУ. Коллектив провел уже 6 международных конференций «Осип Мандельштам и его время», где прозвучало более 100 докладов о поэте, его современниках, истории мандельштамоведения и т.д.

Коллектив лаборатории совместно с РГАЛИ принял участие в подготовке выставке в Еврейском музее и центре толерантности «Тоска по мировой культуре. Книжный шкаф поэта». На базе Лаборатории работает постоянный семинар по стиху О.Э. Мандельштама и его эпохи под руководством проф. Ю.Б. Орлицкого.