Москва, 26 марта, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, когда начнут взимать налог с доходов по вкладам и ценным бумагам. Соотвествующее заявление он сделал сегодня, 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам Силуанова, налоги с доходов по депозитам и ценным бумагам (общая сумма депозитов и номинала ценных бумаг должна превышать 1 миллион рублей) начнут взимать только с 2021 года.

Вкладчики получат уведомления на уплату 13% от доходов 2021 года в 2022 году.

Также глава Минфина пояснил, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, спровоцированные колебаниями валюты.