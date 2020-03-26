Калуга, 26 марта, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Сегодня, 26 марта, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов совместно с членами совета ветеранов завода «Калугапутьмаш» поздравил участника войны Анну Козьменко с девяноста восьмым днём рождения и вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге участницу войны поздравили с 98-летием

Анна Спиридоновна Козьменко родилась 26 марта 1922 года, окончила школу-семилетку. В семье их было семеро детей, воевать отправились Анна и её брат Александр, он погиб на фронте.

«Как началась война, весь 41-й год мы на окопах были. А в 1942 году прислали повестку, второго октября меня забрали, отправили в Саратов, и мы там учились, а потом — разослали по постам. Служба у нас была воздушного наблюдения, оповещения и связи. Всю Украину прошла пешком, бывало только сядешь на товарный поезд — опять бомбёжка. Страшно, — вспоминает Анна Спиридоновна. — Из нашей деревни ушло 18 человек, а вернулся один мужчина без ноги».

Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени.

После окончания войны Анна Спиридоновна 37 лет проработала фрезеровщицей на заводе «Калугапутьмаш». Предприятие восстанавливали, все работали день за станком и день на восстановлении, так продолжалось до 1950 года. А после работы ходили в госпиталь к раненым.

Глава города поздравил ветерана от имени депутатов Городской думы Калуги, пожелал здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни.