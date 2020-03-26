Антикризисные меры для малого и среднего бизнеса требуют уточнений
Кострома, 26 марта, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Одна из главных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, озвученных Президентом Владимиром Путиным в обращении 25 марта, требует уточнений. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов.
Речь идет о страховой скидке 15% на зарплату, превышающую минимальный размер оплаты труда для бизнеса.
В обращении к нации Президент России Владимир Путин отметил, что пониженная ставка по страховым взносам вводится на долгосрочный период. Мера должна простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам.