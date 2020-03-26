Кострома, 26 марта, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Одна из главных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, озвученных Президентом Владимиром Путиным в обращении 25 марта, требует уточнений. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов.

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Речь идет о страховой скидке 15% на зарплату, превышающую минимальный размер оплаты труда для бизнеса.

«Из озвученных Президентом позиций для бизнеса есть два основных момента — отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на 6 месяцев и страховая скидка на зарплату, превышающую МРОТ. Нужно понять — речь идет о скидке в 15% со всего объема зарплаты, или только с превышения. Пока этот вопрос открыт. Если речь идет о всей сумме зарплаты, это реально действенная мера, которая позволит подольше продержать ситуацию и высвободить деньги на выплату зарплаты сотрудникам. Если речь идет только о превышении — то мера серьезно ни на что не повлияет», — отметил собеседник ИА REGNUM.

В обращении к нации Президент России Владимир Путин отметил, что пониженная ставка по страховым взносам вводится на долгосрочный период. Мера должна простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам.