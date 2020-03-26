Кострома, 26 марта, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Меры поддержки, озвученные президентом Владимиром Путиным в обращении к россиянам 25 марта, замедлят темпы падения экономики, но не решат проблему её спада. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов.

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«То, что было озвучено президентом, замедлит темпы падения экономики, но не снимет проблему спада. По моему средневзвешенному прогнозу — я говорю про экономику, не про пандемию — апрель, май и июнь — все будет в таком состоянии. Надеюсь, что с июля экономика начнет оживать. Но до этого момента надо еще максимально дожить».

Меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные правительством, направлены в правильную сторону, но недостаточны — считает эксперт.

«Те меры, которые были озвучены, они все направлены в правильную сторону, но, конечно, недостаточны. Потому что скорость набирания темпа того, что сейчас начинают останавливаться все финансовые и товарные потоки — это уже происходит. То, с какой быстротой это происходит, меня, как человека и предпринимателя, очень пугает».

По мнению Аббакумова, проблемы, вызванные пандемией коронавируса и ослаблением курса рубля, коснутся не только малого и среднего бизнеса. Если ситуация продолжит ухудшаться, предприятия и организации ждут массовые увольнения работников, а сотрудникам придется приготовиться к длительному ожиданию зарплаты.

«Сейчас речь идет о всех видах бизнеса. Проблемы есть у всех — если продовольственные магазины и аптеки еще как-то могут существовать, то для остальных в ситуации карантина процессы заморожены. Надо понимать, что финансовой подушки у малого и среднего бизнеса — на месяц, в лучшем случае — полтора, и всё. Дальше будут массовые сокращения людей и невыплаты. Такая ситуация и в Костромской области, и в регионах ЦФО».

Эксперт полагает, что власти в курсе реального положения дел, и в ближайшее время российскому бизнесу предложат новый пакет антикризисных мер.

«Тот факт, что вчера в своем экстренном послании Владимир Путин говорил про экономику, малый и средний бизнес — это очень хорошо и говорит о том, что осознание и понимание всей критичности ситуации есть. Думаю, в ближайшее время бизнес ждут новые меры».

25 марта 2020 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о поддержке бизнеса и населения во время кризиса. В перечне мер: 6-месячная отсрочка по всем налогам, кроме НДС; снижение ставки страховых взносов с 30 до 15%; отсрочка по банковским кредитам для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации; мораторий на процедуру банкротства.