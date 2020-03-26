Эксперт: российская экономика начнет «оживать» с июля
Кострома, 26 марта, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Меры поддержки, озвученные президентом Владимиром Путиным в обращении к россиянам 25 марта, замедлят темпы падения экономики, но не решат проблему её спада. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов.
Меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные правительством, направлены в правильную сторону, но недостаточны — считает эксперт.
По мнению Аббакумова, проблемы, вызванные пандемией коронавируса и ослаблением курса рубля, коснутся не только малого и среднего бизнеса. Если ситуация продолжит ухудшаться, предприятия и организации ждут массовые увольнения работников, а сотрудникам придется приготовиться к длительному ожиданию зарплаты.
Эксперт полагает, что власти в курсе реального положения дел, и в ближайшее время российскому бизнесу предложат новый пакет антикризисных мер.
25 марта 2020 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о поддержке бизнеса и населения во время кризиса. В перечне мер: 6-месячная отсрочка по всем налогам, кроме НДС; снижение ставки страховых взносов с 30 до 15%; отсрочка по банковским кредитам для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации; мораторий на процедуру банкротства.