Ярославль, 26 марта, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Ярославской области национальный парк «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском приостанавливает с 30 марта 2020 года посещение своей территории в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте национального парка.

Синий камень в Переславле

Будут закрыты такие популярные у туристов объекты, как «Синий камень», дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова, экологические тропы на берегу Плещеева озера.

Пока запрет на посещение продлится до 3 апреля, то есть до следующей пятницы. Также необходимо отметить, что полностью перекрыть доступ можно только в дендрологический сад, так как остальные объекты Национального парка не огорожены, поэтому неорганизованные прогулки там вполне могут продолжиться.