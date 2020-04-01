Мапуту, 1 апреля, 2020, 06:57 — ИА Регнум. Законная прибыль как признак незаконного деяния — может ли такое быть? Именно этим вопросом занята прокуратура США, исследующая приключения сотрудников банка Credit Suisse в Мозамбике. Интересно, что решение в ту или иную сторону может иметь последствия и для российского банка. Как такое хитросплетение судеб сплелось на финансовых просторах Мозамбика, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

Мозамбик

Еще весной 2016 года стали известны подробности незаконного кредитования в Мозамбике, которое стало следствием «сотрудничества» представителей некоторых банков с высокопоставленными чиновниками этой страны. А вот недавно выяснилось, что в числе банков, сотрудники которых не брезговали излишне плотными контактами с мозамбикскими чиновниками, оказался и Credit Suisse.

Почему же в разбирательстве так часто речь идет именно о сотрудниках того или иного банка, а не о нем самом? Даже если вина тех или иных персонажей доказана, руководство банка зачастую может сказать, что это была частная коррупционная инициатива. Чтобы разрешить эту загадку, американская прокуратура нашла поистине «соломоново» решение. Если в результате коррупционных действий банк в целом не потерпел убытка, а получил прибыль, то его вина будет считаться доказанной. Интересный прецедент, особенно для российского ВТБ, который также называют среди участников мозамбикской эпопеи.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «Причинение прибыли: от процесса над Credit Suisse зависит суд над ВТБ в США».