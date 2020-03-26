Ярославль, 26 марта, 2020, 14:37 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» продолжает работу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

«Ярославльводоканал» Замена сетей в Ярославле

Для того, чтобы синхронизировать работу городских служб на улицах, вошедших в проект, специалистами АО «Ярославльводоканал» были определены изношенные участки подземных коммуникаций, подлежащие ремонту.

За первый квартал 2020 года специалисты предприятия заменили 2,5 км сетей городских магистралей. Проведена реконструкция водопровода на улице Куропаткова, проспекте Машиностроителей, улице Колышкина. На улице Колышкина также заменен участок коллектора самотечной канализации.

Продолжаются и другие запланированные работы. Сейчас они ведутся на улицах Пушкина, Рыкачева, 1-ая Тормозная, Закгейма, Карабулина, Носкова, Кудрявцева и Суркова.

«Сейчас на улице Носкова идет замена водопроводных сетей методом ГНБ — это горизонтальное направленное бурение. Такой метод выполнения ремонтных работ считается достойной альтернативой традиционному траншейному методу по прокладке коммуникаций. Этот способ используется в условиях плотной городской застройки, поскольку позволяет провести замену сетей без масштабных раскопок, асфальтовое покрытие и ландшафт остаются практически неповрежденными», — пояснил заместитель технического директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.

В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году АО «Ярославльводоканал» заменит более 7,5 километров коммуникаций.