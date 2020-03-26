Калуга, 26 марта, 2020, 12:24 — ИА Регнум. На состоявшемся 25 марта заседании Городской думы Калуги депутаты утвердили базовую арендную ставку и базовую ставку для расчёта платы за размещение объектов нестационарной торговой сети.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге готовы поддержать малый и средний бизнес во время карантина

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ставки было решено сохранить без изменений на уровне 2019 года — в размере 354 рубля 41 копейка за квадратный метр без учёта НДС.

«В связи с эпидемией коронавируса и сложной экономической обстановкой многие представители малого и среднего бизнеса оказались в тяжёлом положении, — отметил депутат Александр Окунев. — Рассматривается ли Городской управой возможность предоставления им льгот по арендной плате?».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге готовы поддержать малый и средний бизнес во время карантина

По словам временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Денисова, такой механизм поддержки предпринимательства рассматривается в настоящее время на федеральном уровне. После принятия соответствующего решения правительством РФ меры поддержки будут приняты и в Калуге.