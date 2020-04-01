Киев, 1 апреля, 2020, 03:37 — ИА Регнум. Уверенное движение в США Джо Байдена, претендующего на выдвижение на президентские выборы от Демпартии, означает приведение в действие «украинского капкана», уже давно поставленного на Байдена нынешним президентом Дональдом Трампом. В чем сущность этого плана по дискредитации конкурента на грядущих выборах и чем его реализация грозит нынешним украинским властям, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Сначала «украинский капкан» на Джо Байдена воспринимался просто как расследование действий этого видного деятеля американской Демпартии на Украине. Наличие в этих действиях коррупционной составляющей было заподозрено практически сразу, но теперь ситуация становится еще интереснее. Судя по высказываниям Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа, расследование уже показало соучастие в украинских коррупционных схемах совсем не только Джо Байдена и его сына, но и целой группы демократов, включая даже Билла и Хиллари Клинтон и других.

Это значит, что ставки, которые сделаны на это расследование продолжают расти. От нынешнего политического руководства Украины требуется официально подыграть обвинениям Джулиани, и формально этот шаг, в виде уголовного дела против Джо Байдена, Киев уже сделал. Тем не менее украинская реплика в пьесе противостояния американских республиканцев и демократов на грядущих выборах может и не вызвать того шквала эмоций, на который она была рассчитана. Почему?

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Что означает для Украины «праймериз-триумф» Джо Байдена?».